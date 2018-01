Rossi conquista a 4ª pole do ano O piloto italiano Valentino Rossi larga na pole position do GP da França de MotoGP, que será disputado, neste domingo, no circuito de Le Mans. Esta é a quarta vez em quatro provas da temporada que o atual campeão mundial fica com o primeiro lugar no grid de largada. Mas seu trabalho não foi fácil. Rossi fez a melhor volta em 1min36s046, contra 1min36s112 do espanhol Carlos Checa, segundo colocado. O italiano Max Biaggi foi o terceiro com 1min36s112. O grande equilíbrio nos treinos pode ser notado no tempo do brasileiro Alexandre Barros, apenas o 15º colocado. Ele ficou a menos de um segundo de Rossi: 1min36s997. Confira os 15 primeiros do grid de largada do GP da França de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) - 1min36s046 (156,674 km/h). 2) Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1min36s122 3) Max Biaggi (ITA/Yamaha) - 1min36s193 4) Tohru Ukawa (JAP/Honda) - 1min36s223 5) Daijiro Kato (JAP/Fortuna Honda) - 1min36s349 6) Jeremy McWilliams (GBR/Proton) - 1min36s507 7) Loris Capirossi (ITA/Honda) - 1min36s515 8) Tetsuya Harada (JAP/Honda) - 1min36s525 9) Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 1min36s617 10) Shinya Nakano (JAP/Yamaha) - 1min36s714 11) Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) - 1min36s752 12) Norick Abe (JAP/Yamaha) - 1min36s771 13) Olivier Jacque (FRA/Yamaha) - 1min36s785 14) Regis Laconi (FRA/Aprilia) - 1min36s933 15) Alex Barros (BRA/Honda) - 1min36s997