Rossi conquista a pole para o GP de Valência; Hayden é o 5º Depois de fazer o tempo mais rápido na última sessão de treinos livres, o piloto italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha, conquistou neste sábado a pole position para o GP de Valência (Espanha), a última etapa da temporada 2006 da MotoGP. Na luta para conquistar o seu oitavo título na motovelocidade, Rossi conseguiu a melhor marcar ao estipular o tempo de 1min31s002. O norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), que também está na luta pelo título, vai largar apenas no quinto posto, com 1min31s378. A segunda colocação no grid de largada ficou com o australiano Troy Bayliss (Ducati Marlboro), que recém conquistou o bicampeonato na Superbikes. Ele registrou o tempo de 1min31s210. O italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro) sairá em terceiro (1min31s307). Somente Rossi e Hayden disputam o título da temporada da categoria. O italiano lidera o campeonato com 244 pontos, oito a mais que o norte-americano. Para sagrar-se campeão, Hayden precisa cruzar a linha de chegada na primeira colocação e torcer para que o adversário fique, no máximo, em terceiro lugar. A largada para a última etapa da categoria, que acontece no Circuito da Comunidade de Valência, acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília). A prova será transmitida ao vivo pelo canal pago SporTV. Confira o grid de largada: 1. Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - 1min31s002 2. Troy Bayliss (AUS/Ducati Marlboro) - 1min31s210 3. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 1min31s307 4. Shinya Nakano (JPN/Kawasaki) - 1min31s341 5. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min31s378 6. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min31s385 7. Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 1min31s470 8. Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - 1min31s606 9. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 1min31s663 10. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 1min31s711 11. Randy De Puniet (FRA/Kawasaki Racing) - 1min31s892 12. Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 1min32s062 13. Toni Elias (ESP/Fortuna Honda) - 1min32s144 14. Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 1min32s358 15. Makoto Tamada (JPN/Konica Minolta Honda) - 1min32s467 16. Carlos Checa (ESP/Tech 3 Yamaha) - 1min32s747 17. Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antín) - 1min33s289 18. José Luis Cardoso (ESP/Pramac d´Antín) - 1min33s755 19. James Ellison (GBR/Tech 3 Yamaha) - 1min33s953 20. Garry McCoy (AUS/Ilmor SRT) - 1min34s811