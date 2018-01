Rossi conquista pole na última volta O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) conquistou nesta sexta-feira a pole-position no grid de largada do GP da Holanda, que será disputado neste sábado em Assen - a sétima etapa do Mundial. Nos treinos oficiais desta sexta-feira, Rossi marcou o tempo de 1min.58s.936 em sua última tentativa e superou o espanhol Sete Gibernau (Honda), que havia marcado 1:59.247 e já comemorava a pole. Teve de se contentar com a segunda posição. Com o tempo de 2:00.232, o brasileiro Alexandre Barros vai largar apenas na oitava posição. Veja o grid de largada do GP da Holanda de MotoGP: 1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1:58.936 (media: km/h) 2. Sete Gibernau (ESP/Honda) 1:59.247 3. Marco Melandri (ITA/Honda) 1:59.632 4. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) 1:59.760 5. Nicky Hayden (EUA/Honda) 1:59.784 6. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 2:00.006 7. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 2:00.136 8. Alex Barros (BRA/Honda) 2:00.232 9. Max Biaggi (ITA/Honda) 2:00.281 10. Alex Hoffman (ALE/Kawasaki) 2:00.298 11. Makoto Tamada (JAP/Honda) 2:00.656 12. John Hopkins (EUA/Suzuki) 2:00.810 13. Carlos Checa (ESP/Ducati) 2:00.883 14. Troy Bayliss (AUS/Honda) 2:01.216 15. Kenny Roberts (EUA/Suzuki) 2:01.836