Rossi conquista seu sétimo título mundial O italiano Valentino Rossi conquistou neste domingo seu sétimo título mundial de motociclismo ao chegar em segundo lugar no Grande Prêmio da Malásia disputado no circuito de Sepang. O piloto, de 26 anos, começou a corrida de Sepang na sétima posição, e terminou atrás de seu compatriota Loris Capirossi. Com o resultado, Rossi atinge 281 pontos na classificação geral e não pode mais ser alcançado, mesmo que ainda faltem quatro provas para o fim do campeonato. Esse é seu quarto título consecutivo de Moto GP desde que a categoria foi criada, no ano de 2002, para substituir as 500 cilindradas - que ele também já havia ganho, em 2001. Em 1997 e 1999, foi campeão das 125cc e das 250cc, respectivamente. Veja a classificação do GP da Malásia: 1. Loris Capirossi, Italia, Ducati, 43 minutos, 27.523 segundos 2. Valentino Rossi, Italia, Yamaha, 43:29.522 3. Carlos Checa, España, Ducati, 43:29.592 4. Nicky Hayden, EEUU, Honda, 43:36.750 5. Marco Melandri, Italia, Honda, 43:43.409 6. Max Biaggi, Italia, Honda, 43:44.349 7. Kenny Roberts, EEUU, Suzuki, 43:44.772 8. Alex Barros, Brasil, Honda, 43:45.744 9. John Hopkins, EEUU, Suzuki, 43:47.648 10. Colin Edwards, EEUU, Yamha, 43:49.798.< Abandonos: Sete Gibernau (ESP/Honda) Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) James Ellison (ING/Blata) Classificação do Mundial: 1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 281 pontos (campeão) 2. Max Biaggi (ITA/Honda) 159 3. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 142 4. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 139 5. Marco Melandri (ITA/Honda) 137 6. Nicky Hayden (EUA/Honda) 134 7. Alex Barros (BRA/Honda) 122 8. Sete Gibernau (ESP/Honda) 115 9. Carlos Checa (ESP/Ducati) 88 10. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) 69