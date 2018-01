Rossi desmente acerto com a Ferrari Um dia antes de disputar a corrida que pode lhe garantir mais um título mundial de MotoGP ? o quinto seguido, somando a categoria com as disputas das 500cc ?, o italiano Valentino Rossi deu uma ?cortada? na Ferrari. O piloto italiano, que precisa de um segundo lugar no GP de Motegi (Japão) para ser campeão, desmentiu o diretor técnico da equipe de Fórmula 1, Ross Brown, que anunciou há semanas que o piloto faria testes regulares na escuderia em 2006. ?Quando ouvi essa entrevista achei engraçado porque eu não sei nada sobre isso?, ironizou Valentino Rossi. ?Sei por mim. E para mim é muita bobagem porque já decidi ficar mais um ano na Moto GP.? O piloto italiano disse que, com sua opção de correr mais uma temporada com as motos, haverá pouco espaço para a Fórmula 1. ?É impossível testar a Ferrari uma vez por mês, porque não terei tempo suficiente. Quatro testes são uma coisa; doze, outra diferente.? Rossi afirmou que a ida para a Fórmula 1 está indefinida. ?Ainda não decidi se passarei para os carros. Talvez sim, talvez não?, revelou o piloto. ?Falar de testes para mim é como pensar dez anos no futuro. Não sei o que farei na próxima semana e muito menos em dois anos.?