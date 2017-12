Rossi e Barros sob pressão nas motos Os primeiros treinos para a 10ª etapa da temporada de MotoGP ocorrem nesta sexta-feira, quando será definido o pole provisório do GP da República Checa. E dois pilotos chegam à pista de Brno sob pressão, mas por motivos opostos. O italiano Valentino Rossi, ainda líder do campeonato, precisa voltar a vencer; o brasileiro Alexandre Barros precisa começar a salvar pelo menos parte de sua temporada, até agora decepcionante. Rossi não vence há quatro corridas (ganhou três vezes em 2003) e começa a ter sua condição de favoritio ao título bastante ameaçada pelo espanhol Sete Gibernau, que já soma quatro vitórias e está bem próximo na classificação - tem 158 pontos, contra 187 do italiano. Além disso, o atual campeão parece sem confiança, o que, para alguns analistas, tem afetado seu desempenho. Alex Barros reconhece que seu desempenho este ano vem sendo muito aquém do que ele mesmo projetava. Mas garante que não irá desanimar. Ele, porém, já admite que sua atenção está dividida entre a luta para conquistar ao menos uma vitória no campeonato e os planos para a próxima temporada.