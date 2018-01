Rossi é mais rápido em treino no Rio O piloto italiano Valentino Rossi, da Repsol Honda Team, foi o mais rápido nesta quinta-feira pela manhã no primeiro treino livre para o Rio GP de Motovelocidade, que acontece sábado, no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste. O líder da categoria MotoGP, com 245 pontos, marcou o tempo de 1min52s359. A segunda colocação ficou com o japonês Norick Abe, da Antena 3 Yamaha d?Antin, com 1min52s712 e, em terceiro, o italiano Max Biaggi, da Marlboro Yamaha Team, que registrou 1min52s737. O brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, ficou na quarta posição, com 1min52s881. À tarde, acontecem os primeiros treinos oficiais. Para conquistar o título de campeão Mundial, Rossi precisa aumentar em 11 pontos sua vantagem de 89 sobre o segundo colocado na tabela de classificação, o japonês Tohru Ukawa, seu companheiro de equipe. Na categoria 125 cilindradas, o espanhol Pablo Nieto, da Master-Aspar Team ficou na primeira posição, com o tempo de 1min59s867. Já nas 250cc, o melhor tempo foi do italiano Marco Melandri, da MS Aprilia Racing, 1min55s509.