Rossi é mais rápido nos treinos em Valência; Barros é nono Quatro dias depois de perder a chance de conquistar o hexacampeonato da MotoGP, o italiano Valentino Rossi foi o mais rápido na primeira sessão de testes com as novas motos da categoria, de 800 cc, realizada nesta quinta-feira, em Valência, na Espanha - mesma pista em que, depois de cair no início da prova, Rossi viu o norte-americano Nicky Hayden ser campeão. Rossi marcou o tempo de 1min32s70 - com a Yamaha antiga, de 990 cc, seu melhor tempo foi de 1min33s10. O brasileiro Alex Barros, que volta à categoria no ano que vem depois de correr de SuperBike este ano, usou a Ducati desta temporada, de 990 cc, e foi o nono piloto mais rápido do dia, com 1min33s64. Foi dois centésimos mais rápido que Hayden, que já utilizou a Honda nova, de 800 cc, e ficou em décimo. A Repsol confirmou que o norte-americano competirá com o número 1, em vez do 69 que usou em toda a carreira. Rossi, mesmo nos anos em que foi campeão, abriu mão de usar o 1 em troca do 46, seu favorito. A Pramac D´Antin, equipe de Barros na próxima temporada, informou que manterá o alemão Alex Hoffman, seu único piloto em 2006. O piloto, no entanto, antes de treinar passará por uma cirurgia no pé, para a retirada de 16 pinos e duas placas, implantados após o acidente sofrido no ano passado, no GP do Japão.