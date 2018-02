Rossi é o mais rápido em sessão de treinos da MotoGP O italiano Valentino Rossi foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP do Catar da MotoGP, realizada na manhã desta quinta-feira. O piloto da Yamaha marcou 1min56s464, 0s3 e foi mais rápido que o seu companheiro de equipe, Colin Edwards (1min56s779). Edwards havia sido o mais rápido na primeira sessão, mas não conseguiu superar o italiano, pentacampeão da categoria. Atual campeão da MotoGP, o também norte-americano Nicky Hayden foi apenas o 15.º colocado. Já o brasileiro Alexandre Barros (Pramac d´Antin), que está de volta à categoria após uma temporada na Superbike, marcou o 11.º tempo na sessão, com um tempo de 1min57s620. No primeiro treino, ele havia ficado em 13.º. O treino oficial para o GP do Catar da MotoGP será realizado nesta sexta-feira. A corrida terá largada às 9h de sábado, horário de Brasília. Tempos da segunda sessão de treinos livres no circuito de Losail: 1.º - Valentino Rossi (Fiat Yamaha Team) - 1min56s464 2.º - Colin Edwards (Fiat Yamaha Team) - 1min56s779 3.º - Casey Stoner (Ducati Marlboro Team) - 1min56s839 4.º - John Hopkins (Rizla Suzuki MotoGP) - 1min56s972 5.º - Carlos Checa (Honda LCR) - 1min56s981 6.º - Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) - 1min56s990 7.º - Marco Melandri (Honda Gresini) - 1min57s112 8.º - Loris Capirossi (Ducati Marlboro Team) - 1min57s247 9.º - Toni Elias (Honda Gresini) - 1min57s382 10.º - Shinya Nakano (Konica Minolta Honda) - 1min57s574 11.º - Alexandre Barros (Pramac d´Antin) - 1min57s620 12.º - Chris Vermeulen (Rizla Suzuki MotoGP) - 1min57s636 13.º - Randy De Puniet (Kawasaki Racing Team) - 1min57s686 14.º - Kenny Roberts Jr (Team Roberts) - 1min57s738 15.º - Nicky Hayden (Repsol Honda Team) - 1min57s922 16.º - Alex Hofmann (Pramac d´Antin) - 1min58s206 17.º - Olivier Jacque (Kawasaki Racing Team) - 1min58s523 18.º - Sylvain Guintoli (Dunlop Yamaha Tech 3) - 1min58s720 19.º - Andrew Pitt (Ilmor GP) - 1min59s930 20.º - Jeremy Mcwilliams (Ilmor GP) - 2min00s125 21.º - Makoto Tamada (Dunlop Yamaha Tech 3) - 2min00s188