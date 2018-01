Rossi é o mais rápido em Suzuka O piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, foi o mais rápido nos treinos desta sexta-feira para o GP do Japão, que abre, domingo, a temporada da categoria MotoGP. O atual campeão mundial fez a melhor volta em 2min06s838, seguido pelo seu compatriota Max Biaggi, também da Honda, com 2min07s092. O brasileiro Alexandre Barros, que estréia na Yamaha, ficou com a oitava colocação,com o tempo de 2min08s670. O italiano Marco Melandri, campeão das 250cc ano passado, sofreu um grave acidente na sua estréia na MotoGP. Ele sofreu uma queda e foi operado. Segundo os médicos, o piloto teve dupla fratura exposta no joelho direito, outra na perna direita e uma no nariz, além de um corte de 20 cm na perna. Melandri só deverá voltar às pistas dia 11 de maio para o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera.