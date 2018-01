Rossi é o mais rápido na Catalunha O italiano Valentino Rossi foi o mais rápido nos primeiros treinos oficiais para o GP da Catalunha de Moto GP, no circuito de Montmeló, em Barcelona. O atual campeão mundial completou a melhor volta, nesta sexta-feira, com o tempo de 1min43s927. Loris Capirossi, também da Itália, foi o segundo colocado (1min44s333), seguido pelo espanhol Sete Gibernau (1min44s366). O brasileiro Alexandre Barros ficou com o oitavo lugar (1min45s139). O grid oficial da corrida será definido neste sábado.