Rossi é o mais rápido no último dia de treinos em Sepang O italiano Valentino Rossi fez nesta quarta-feira o melhor tempo no terceiro e último dia de treinamentos de várias equipes da categoria MotoGP no circuito de Sepang, na Malásia. Rossi, pentacampeão da categoria, cravou sua melhor volta com 2min0s936seg. Ele acabou superando em um décimo de segundo o americano John Hopkins, que tinha sido o mais rápido nas duas sessões anteriores. O brasileiro Alexandre Barros não repetiu o bom desempenho de terça - quando marcou a quarta melhor marca - e terminou a sessão em 12.º. Na próxima terça-feira, os pilotos da categoria MotoGP iniciarão outra série de treinamentos, também de três dias de duração, no circuito australiano Phillip Island. Melhores tempos da sessão em Sepang: 1.º - Valentino Rossi (Yamaha) 2min00seg936 2.º - John Hopkins (Suzuki) 2min01seg026 3.º - Loris Capirossi (Ducati) 2min01seg274 4.º - Dani Pedrosa (Honda) 2min01seg664 5.º - Chris Vermeulen (Suzuki) 2min01seg691 6.º - Randy De Puniet (Kawasaki) 2min01seg878 7.º - Nicky Hayden (Honda) 2min01seg884 8.º - Colin Edwards (Yamaha) 2min02seg266 9. - Casey Stoner (Ducati) 2min02seg407 10.º - Marco Melandri (Honda) 2min02seg489