Rossi é o mais rápido também no warm-up Sob um forte sol e a temperatura de 30ºC (na pista está 34ºC), o atual campeão Mundial da MotoGP, Valentino Rossi, da Repsol Honda, foi o melhor do warm-up realizado nesta manhã de sábado, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, para a 12ª etapa da competição, que tem largada prevista para às 14h. O tempo do italiano, que é o pole position, foi de 1min50s339. O brasileiro Alexandre Barros, da Gauloises Yamaha, terminou em oitavo, 1min51s395. O segundo melhor da manhã foi Sete Gibernau, da Telefonica Movistar Honda, 1min50s353 e, fechando a primeira fila, Makoto Tamada, da Pramac Honda, 1min50s674, e Loris Capirossi, da Ducati Marlboro, 1min50s737. Na tabela de classificação do Mundial, Rossi é o líder com 237 pontos, o vice é Gibernau, 191, seguido por Max Biaggi, da Camel Pramac Pons, 161, e Capirossi, 113. Nas 125cc, o espanhol Jorge Lorenzo, da Caja Madrid Derbi Racing, ficou com a melhor marca do warm-up, 1min58s679. O líder do Campeonato, com 175 pontos, e pole position da prova que começa às 11h15, o também espanhol Daniel Pedrosa, da Telefonica Movistar jnr, ficou em segundo, 1min58s940, seguido por Gabor Talmacsi, da Exalt Cycle Red Devil, 1min59s341, e Andrea Dovizioso, da Team Scot, 1min59s356. Já nas 250cc, o espanhol Toni Elias, da Repsol Telefonica Movistar, e pole position do grid de largada, às 12h30, novamente não deu chances aos adversários e fez o melhor tempo do warm-up, 1min54s641. Elias que é vice-líder na tabela de classificação, com 151 pontos, atrás somente de Manuel Poggiali, da MS Aprilia, que tem 165, fez todas as primeiras marcas dos treinos neste final de semana no Rio. A segunda colocação ficou com Randy De Puniet, da Safilo Oxydo-LCR, 1min54s645, a terceira, com Poggiali, 1min54s690, e fechando a primeira fila, o argentino Sebastian Porto, da Telefonica Movistar jnr, 1min54s781.