Rossi é o melhor no treino das 500cc O piloto italiano Valentino Rossi, da equipe Nastro Azzurro Honda, voltou a dominar os treinos livres das 500cc para o Rio GP de Motovelocidade, nesta sexta-feira, no circuito de Jacarepaguá. O italiano, que já assegurou o título deste ano, fez o tempo de 1m52s159, deixando o espanhol Carlos Checa em segundo lugar (1m52s242). A terceira posição ficou com o americano Kenny Roberts, o campeão da categoria no ano passado, com 1m52s381. Já o brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, decepcionou e fez somente o 10º tempo da sessão: 1m52s753. Os treinos que decidem o grid de largada para a prova de sábado tem início previsto para as 14 horas desta sexta-feira. Outra categoria - Nas 125cc, o japonês Ui Youichi foi o mais rápido no treino desta sexta-feira. O piloto, que briga com o italiano Manuel Poggiali pelo título da temporada, marcou 1m59s397, deixando o seu principal rival na segunda posição. Em terceiro lugar ficou o também italiano Simone Sanna. Na classificação do campeonato, Poggiali lidera com um total de 230, seguido por Youichi, que tem 207. Durante os treinos desta manhã, o piloto Alex de Angelis, de San Marino, caiu da sua moto, mas nada sofreu.