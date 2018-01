Rossi é o pole na Itália; Barros, o 9º O piloto italiano Valentino Rossi obteve a pole position para o GP da Itália de MotoGP, que será disputado neste domingo no circuito de Mugello. O campeão mundial marcou a melhor volta com o tempo de 1min51s927, superando o compatriota Loris Capirossi (1min51s954). O brasileiro Alexandre Barros, com 1min52s439, vai largar em nono lugar. Nas 250cc, o primeiro lugar no grid ficou para o francês Randy De Puniet, com o tempo de 1min53s586. Já o australiano Casey Stoner foi o mais rápido entre as 125 cc. Ele fez a melhor volta em 1min58s914. Confira os primeiros colocados no grid do Gp da Itália de MotoGP: 1. Valentino Rossi (ITA) - 1min51s927 2. Loris Capirossi (ITA) - 1min51s954 3. Shinya Nakano (JAP) - 1min51s986 4. Max Biaggi (ITA) - 1min52s021 5. Tohru Ukawa (JAP) - 1min52s027 6. Sete Gibernau (ESP) - 1min52s153 7. Carlos Checa (ESP) - 1min52s290 8. Olivier Jacque (FRA) - 1min52s333 9. Alexandre Barros (BRA) - 1min52s439 10. Makoto Tamada (JAP) - 1min52s513 11. Troy Bayliss (AUS) - 1min52s644 12. Marco Melandri (ITA) - 1min52s687