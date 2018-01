Rossi é pole na abertura da MotoGP Dono dos últimos 4 títulos da principal categoria da motovelocidade, o italiano Valentino Rossi começou bem a temporada 2005 da MotoGP. Com a Yamaha, ele irá largar em primeiro lugar no GP de Jerez de la Frontera, neste domingo, na Espanha. Já o brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou com a 8ª posição no grid. O espanhol Sete Gibernau, também da Honda, tinha sido o mais rápido nos treinos livres em Jerez, mas quando valia classificação no grid, neste sábado, Rossi foi melhor. Com o tempo 1m39s419, o piloto italiano de 26 anos conseguiu a sua 26ª pole em 81 etapas da MotoGP disputadas. Confira os primeiros colocados no treino classificatório: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m39s419 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m39s915 3º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m40s179 4º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m40s465 5º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m40s542 6º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1m40s648 7º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1m40s707 8º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m40s720 9º Troy Bayliss (AUS/Honda) - 1m40s774 10º Alex Hofmann (ALE/Kawasaki) - 1m40s812