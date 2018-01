Rossi é pole na Malásia; Alex sai em 12º O italiano Valentino Rossi garantiu, neste sábado, a pole position do GP da Malásia de MotoGP, que será disputado às 4h10 da madrugada deste domingo. Rossi, que está perto de conquistar o tricampeonato da categoria- precisa terminar em primeiro ou segundo amanhã -, quebrou o recorde da pista de Sepang, que era do italiano Max Biaggi, com 2m02s48. O espanhol Carlos Checa, com o tempo de 2m02s885, também largará na primeira fila. O brasileiro Alexandre Barros larga no 12º lugar. Eis como ficou o grid: 1 - Valentino Rossi, Itália, Honda, 2m02s480 a 163,069 km/h. 2 - Carlos Checa, Espanha, Yamaha, 2m02s885 3 - Makoto Tamada, Japão, Honda, 2m03s138 4 - Max Biaggi, Itália, Honda, 2m03s254 5 - Shinya Nakano, Japão, Yamaha, 2m03s342 6 - Loris Capirossi, Itália, Ducati, 2m03s376 7 - Sete Gibernau, Espanha, Honda, 2m03s381 12 - Alex Barros, Brasil, Yamaha, 2m04s050 Recorde anterior do circuito: Max Biaggi, 2m04s925 a 159,878 km/h. (2002).