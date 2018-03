Rossi é pole no GP da Espanha de moto O piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, conquistou a primeira posição do grid de largada das 500cc para o GP da Espanha de Motovelocidade, que acontece neste domingo. Ele marcou o tempo de 1m42s739. Em segundo lugar ficou outro representante da Itália, Loris Capirossi (Honda), com 1m43s132. O terceiro foi o japonês Norick Abe (Yamaha), com 1m43s234. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) ficou em 7º lugar, com a marca de 1m43s592. Nas 250cc, a pole position ficou com o japonês Dajiro Katoh, que fez o tempo de 1m43s959. Já nas 125cc, o melhor foi outro piloto do Japão, Youichi Ui, que marcou 1m48s002.