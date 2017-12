Rossi é pole no GP da Itália de moto Líder isolado do Mundial de motovelocidade, categoria 500cc, o italiano Valentino Rossi deu mais uma prova da boa fase pela qual está passando. Neste sábado, ele garantiu a pole position no GP da Itália, que será disputado domingo, na cidade de Mugello. Com o tempo de 1m52s554, Rossi ficou na frente do norte-americano Kenny Roberts e do italiano Loris Capirossi, segundo e terceiro colocados respectivamente. O brasileiro Alexandre Barros conseguiu a 5ª posição no grid de largada. Na categoria 125cc, a pole no GP da Itália ficou com o japonês Youichi Ui. E nas 250cc, o japonês Tetsuya Harada sairá na primeira colocação do grid. Confira o grid de largada das 500cc: 1º Valentino Rossi (Itália) - 1m52s554 2º Kenny Roberts (EUA) - 1m52s688 3º Loris Capirossi (Itália) - 1m52s834 4º Max Biaggi (Itália) - 1m52s942 5º Alexandre Barros (Brasil) - 1m53s021 6º Alex Criville (Espanha) - 1m53s142 7º Jurgen van der Goorbergh (Holanda) - 1m53s241 8º Carlos Checa (Espanha) - 1m53s253 9º Tohru Ukawa (Japão) - 1m53s335 10º Shinya Nakano (Japão) - 1m53s406 11º Norick Abe (Japão) - 1m53s589 12º Sete Gibernau (Espanha) - 1m54s036 13º Noriyuki Haga (Japão) - 1m54s091 14º José Luis Cardoso (Espanha) - 1m54s384 15º Chris Walker (Grã-Bretanha) - 1m54s827