Rossi erra, e Capirossi vence na Catalunha A equipe italiana Ducati venceu pela primeira vez na temporada 2003 da MotoGP, neste domingo, no circuito de Montmeló, com o primeiro lugar do piloto italiano Loris Capirossi no GP da Catalunha. Capirossi voltou ao lugar mais alto do pódio após três anos. Foi o primeiro triunfo de uma moto não japonesa desde 1976. O segundo lugar foi do líder da categoria e atual campeão, Valentino Rossi, seguido pelo espanhol Sete Gibernau. O brasileiro Alexandre Barros terminou em oitavo lugar. A prova foi marcada pela sensacional recuperação de Rossi, que liderava a prova até a 15ª volta quando errou duas vezes e perdeu a liderança para Capirossi, caindo para o sexto lugar. Com voltas fantásticas e o recorde da pista, o campeão passou quatro adversários e garantiu o segundo lugar. Confira o resultado do GP da Catalunha de Moto GP, após 25 voltas: 1) Loris Capirossi (ITA) - 44min21s758 - média de 159,830 km/h. 2) Valentino Rossi (ITA) a 3s075 3) Sete Gibernau (ESP) a 4s344 4) Carlos Checa (ESP) a 4s935 5) Shinya Nakano (JAP) a 5s003 6) Tohru Ukawa (JAP) a 20s587 7) Makoto Tamada (JAP) a 22s982 8) Alexandre Barros (BRA) a 24s989 9) Nicky Hayden (EUA) a 27s159 10) Troy Bayliss (AUS) a 30s376 11) Ryuichi Kiyonari (JAP) a 33s193 12) Noriyuki Haga (JAP) a 40s443 13) Marco Melandri (ITA) a 40s445 14) Max Biaggi (ITA) a 42s325 15) John Hopkins (EUA) a 48s659 Classificação do Mundial de MotoGP, após seis etapas: 1) Valentino Rossi - 135 pontos 2) Sete Gibernau - 88 3) Max Biaggi - 85 4) Loris Capirossi - 61 5) Alexandre Barros - 54 6) Tohru Ukawa - 52 7) Troy Bayliss - 46 8) Shinya Nakano - 44 9) Makoto Tamada (JAP) - 34 10) Carlos Checa (ESP) - 34