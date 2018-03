Rossi faz a pole; Alex Barros larga em 2º O piloto italiano Valentino Rossi fez neste sábado o melhor tempo no circuito de Le Mans e vai largar na pole position no GP da França de Motovelocidade, categoria MotoGP, no domingo, na quarta etapa da temporada 2003. O brasileiro Alex Barros larga em segundo seguido do italiano Loris Capirossi. Confira o grid de largada do GP da França de Motovelocidade: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) - 1:35.208 2) Alex Barros (BRA/Yamaha M 1) 1:35.985 3) Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) - 1:36.019 4) Marco Melandri (ITA/Yamaha M 1) - 1:36.161 5) Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) - 1:36.169 6) Carlos Checa (ESP/Yamaha M 1) - 1:36.240 7) Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) - 1:36.314 8. Tohru Ukawa (JPN/Honda RC 211 V) - 1:36.402 9) Shinya Nakano (JPN/Yamaha M 1) - 1:36.512 10) Norick Abe (JPN/Yamaha M 1) - 1:36.617 11) John Hopkins (USA/Suzuki GSV R) - 1:36.673 12) Jeremy McWilliams (GBR/Proton KR 3) - 1:36.720 13) Nicky Hayden (USA/Honda RC 211 V) - 1:36.773 14) Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) - 1:36.782 15) Makoto Tamada (JPN/Honda RC 211 V) - 1:36.868