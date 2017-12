Rossi faz a pole na MotoGP em Portugal; Hayden sai em 3.º O italiano Valentino Rossi deu um bom passo na luta pelo hexacampeonato da MotoGP, marcando neste sábado a pole position no GP de Portugal, em Estoril, a penúltima etapa da temporada. Ele fez o tempo de 1min36s200, seguido por seu companheiro na equipe oficial da Yamaha, o norte-americano Colin Edwards, e por outro norte-americano, Nicky Hayden, que lidera a competição com 12 pontos de vantagem para o italiano: 236 a 224. Hayden pode ser campeão antecipadamente se abrir mais 14 pontos de vantagem sobre Rossi, o que lhe permite três possibilidades: se vencer e o italiano chegar, no máximo, na quinta colocação, se for segundo e Rossi ficar em décimo, ou se chegar em terceiro e o atual campeão for somente o 14.º colocado. O italiano Marco Melandri, que corre por fora na luta pelo título - tem 209 pontos - e caiu nos treinos livres de sexta-feira, sai apenas na 15.ª posição e terá de fazer uma prova de recuperação se quiser continuar sonhando. Loris Capirossi, que tem 205 pontos, e Dani Pedrosa, com 202, também têm esperanças matemáticas de conquistar o título. A prova tem largada marcada para as 9 horas (de Brasília) deste domingo, com transmissão prometida pelo SporTV. Confira o grid de largada do GP de Portugal 1.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min36s200 2.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min36s478 3.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min36s549 4.º Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min36s569 5.º Casey Stoner (AUS/Honda) - 1min36s702 6.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min36s790 7.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1min36s790 8.º Sete Gibernau (ESP/Ducati) - 1min36s940 9.º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1min37s107 10.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min37s182 11.º Toni Elias (ESP/Honda) - 1min37s245 12.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min37s371 13.º Kenny Roberts Jr.º (EUA/KR211V) - 1min37s433 14.º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1min37s517 15.º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min37s582 16.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1min37s592 17.º James Ellison (ING/Yamaha) - 1min38s810 18.º Alex Hofmann (ALE/Ducati) - 1min39s647 19.º Jose Luis Cardoso (ESP/Ducati) - 1min40s451 20.º Garry McCoy (AUS/Ilmor) - 1min41s260