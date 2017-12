Rossi faz a pole para o GP da Espanha; Barros fica em 14.º

Ganhador da última etapa da MotoGP, o italiano Valentino Rossi, da equipe Fiat Yamaha, garantiu neste sábado a pole position para o Grande Prêmio da Espanha, realizado no da Catalunha, em Barcelona. O heptacampeão mundial cravou o tempo de 1min41s840, deixando para trás o francês Randy de Puniet (Kawasaki Racing Team), que fez 1min41s901 e ficou com o segundo posto no grid. Já o brasileiro Alexandre Barros (Pramac D´Antin Ducati), terceiro colocado em Mugello, piorou o seu resultado em relação aos treinos de sexta-feira e terminou o classificatório apenas na 14.ª colocação (1min43s722), caindo quatro colocações. O terceiro posto ficou com o Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), com 1min42s002 - ele havia sido o mais veloz nos treinos livres de sexta. O australiano Casey Stoner, que havia sido o mais rápido na última sessão de treinos livres antes da formação do grid, terminou em quarto lugar. O piloto da equipe Ducati Marlboro Team cravou 1min42s117. O atual campeão da categoria, o norte-americano Nicky Hayden, segue tendo um desempenho regular e terminou em sétimo (1min42s522). No treino livre deste sábado, o francês Olivier Jacque sofreu um acidente e ficará fora da corrida. Atendido logo após a queda, o piloto da Kawasaki Racing Team foi levado a um hospital de Barcelona para ser submetido a exames, uma vez que ele reclamava de fortes dores no pescoço. A temporada 2007 da MotoGP é liderada por Stoner com 115 pontos, nove a mais que o heptacampeão Rossi. Já Pedrosa é o terceiro (82), enquanto que Alex Barros ocupa o nono posto (43). A largada para a corrida está marcada para às 9 horas (horário de Brasília) de domingo. Confira o grid de largada para o GP da Espanha: 1. Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha) - 1min41s840 2. Randy De Puniet (FRA/Kawasaki Racing Team) - 1min41s901 3. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min42s002 4. Casey Stoner (AUS/Ducati Marlboro) - 1min42s117 5. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 1min42s233 6. Colin Edwards (EUA/Fiat Yamaha) - 1min42s283 7. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min42s522 8. Toni Elias (ESP/Honda Gresini) - 1min42s607 9. Marco Melandri (ITA/Honda Gresini) - 1min42s623 10. Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antin) - 1min42s860 11. Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - 1min42s967 12. Shinya Nakano (JAP/Konica Minolta Honda) - 1min43s334 13. Sylvain Guintoli (FRA/Dunlop Yamaha Tech 3) - 1min43s557 14. Alexandre Barros (BRA/Pramac d´Antin Ducati) - 1min43s722 15. Carlos Checa (ESP/Honda LCR HONDA) - 1min43s729 16. Makoto Tamada (JPN/Dunlop Yamaha Tech 3) - 1min43s947 17. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro Team) - 1min43s948 18. Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 1min44s263 19. Kurtis Roberts (EUA/Team Roberts) - 1min45s223 20. Olivier Jacque (FRA/Kawasaki Racing) - sem tempo