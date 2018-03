Rossi faz a pole provisória; Barros é 12º O tricampeão Valentino Rossi começou bem o Mundial de MotoGP de 2004, estabelecendo a pole provisória, hoje, no circuito de Phakisa Freeway, em Welkon, na África do Sul. Foi o primeiro treino oficial do piloto italiano com a Yamaha YZR M 1. Alexandre Barros, com Honda RC 211 V, foi apenas o 12º. A previsão para domingo é de chuva. E, dessa forma, os resultados de amanhã já seriam definitivos para a formação do grid. Amanhã os pilotos disputam a segunda sessão de treinos de classificação. A corrida, domingo, começa às 6h, com transmissão ao vivo pela SporTV. O recorde de pole do Phakisa Freeway pertence ao espanhol Sete Gibernau, com o tempo de 1min33s174. Rossi chegou perto: 1min33s353. Gibernau foi o segundo no treino de hoje, com Honda, enquanto o italiano Loris Capirossi, da Ducati GP 4, foi o 3º e Max Biaggi, com Honda, o 4º. Quem também impressionou foi o ex-campeão Kenny Roberts que conduziu a Suzuki GSV R ao 5º lugar. O equilíbrio entre as marcas poderá ser uma das grandes atrações da temporada já que a Honda dominou, praticamente sem adversários, os três últimos campeonatos. Depois de três títulos consecutivos na categoria máxima do motociclismo, defendendo a Honda, Rossi poderá se tornar, em 2004, o primeiro piloto da historia da modalidade a revalidar o título por outra montadora. Já o brasileiro Alexandre Barros, que ocupa a vaga de Rossi na Honda, não foi feliz. Ele estava em 4º lugar até o começo do último quarto da tomada oficial. A equipe mudou a suspensão e os pneus para tentar uma volta mais rápida e a máquina se desequilibrou. Nesse momento, os pilotos começaram a andar mais rápido e ele perdeu oito posições, terminando em 12º. O americano Nicky Hayden, seu companheiro de equipe, foi o 9º. "A moto começou a sair muito de frente e a troca por um pneu mais macio não resolveu o problema. Felizmente já temos o acerto ideal para a segunda sessão de treinos e estamos confiantes", disse o piloto. Alexandre terá que torcer para não chover. Do contrário não conseguirá melhorar sua posição no grid de largada. Confira os tempos do primeiro treino oficial: 1) Valentino Rossi - Yamaha - 1:33.353 2) Sete Gibernau - Honda - 1:33.378 3) Loris Capirossi - Ducati - 1:33.709 4) Max Biaggi - Honda - 1:33.730 5) Kenny Roberts - Suzuki - 1:33.841 6) Colin Edwards - Honda - 1:33.859 7) Marco Melandri - Yamaha - 1:34.100 8) Makoto Tamada - Honda - 1:34.177 9) Nicky Hayden - Honda - 1:34.208 10) Carlos Checa - Yamaha - 1:34.540 12) Alex Barros - Honda - 1:34.619