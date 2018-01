Rossi faz a pole provisória em Sepang O líder do Mundial de MotoGP, o italiano Valentino Rossi, foi o mais rápido no primeiro treino classificatório para o GP da Malásia. O piloto da Honda estabeleceu nesta sexta-feira o tempo de 2:03.516 e ficou à frente do japonês Makoto Tamada e do compatriota Max Biaggi. O brasileiro Alexandre Barros, da Yamaha, foi o 12º. A corrida será disputada no domingo às 4h30, com transmissão ao vivo da Rede Globo. Confira os tempos do treino classificatório: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) 2) Makoto Tamada (JAP/Honda) 3) Max Biaggi (ITA/Honda) 4) Loris Capirossi (ITA/Ducati) 5) Tohru Ukawa (JAP/Honda) 6) Sete Gibernau (ESP/Honda) 7) Nicky Hayden (USA/Honda) 8) Carlos Checa (ESP/Yamaha) 9) Kenny Roberts (USA/Suzuki) 10) Shinya Nakano (JAP/Yamaha) 11) Troy Bayliss (AUS/Ducati) 12) Alex Barros (BRA/Yamaha) 13) Noriyuki Haga (JAP/Aprilia) 14) Marco Melandri (ITA/Yamaha) 15) Colin Edwards (USA/Aprilia) 16) Jeremy McWilliams (GBR/Proton) 17) Akira Rio (JAP/Suzuki) 18) Olivier Jacque (FRA/Yamaha) 19) Andrew Pitt (AUS/Kawasaki) 20) Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) 21) Garry McCoy (AUS/Kawasaki) 22) David de Gea (ESP/WCM) 23) Ryuichi Kiyonari (JAP/Honda) 24) Chris Burns (GBR/WCM)