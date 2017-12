Rossi faz a pole provisória nas 500cc O italiano Valentino Rossi conquistou, na última volta do treino desta quinta-feira, a pole position provisória da categoria 500 cilindradas do GP Brasil de Motovelocidade, no Autódromo de Jacarepaguá. A prova será realizada no sábado. Rossi, que já é o campeão desta temporada, passou a maior parte do tempo disputando as posições intermediárias e quando o americano Kenny Roberts já comemorava a primeira posição no grid o italiano superou-o com a marca de 1min52s4. Roberts ficou em segundo. A terceira posição ficou com o japonês Norick Abe. O brasileiro Alexandre Barros ficou com a quinta colocação.