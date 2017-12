Rossi faz melhor tempo em treino livre O italiano Valentino Rossi conseguiu, nesta sexta-feira, o melhor tempo nos treinos livres para o GP da República Checa de MotoGP. Com sua Yamaha, o líder do campeonato cravou a sua melhor volta em 1min59s278. O segundo colocado foi o italiano Loris Capirossi, da Ducati, com o tempo de 1min59s366. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, não teve um bom desempenho nesta sexta e ficou apenas na nona posição com o tempo de 1min59s991. O treino oficial para a definição do grid de largada acontecerá neste sábado e a corrida, no domingo. Veja os dez melhores tempos dos treinos livres: 1.º - Valentino Rossi (ITA) - 1min59s278 2.º - Loris Capirossi (ITA) - 1min59s366 3.º - Sete Gibernau (ESP) - 1min59s454 4.º - Marco Melandri (ITA) - 1min59s469 5.º - Kenny Roberts (EUA) - 1min59s755 6.º - Carlos Checa (ESP) - 1min59s807 7.º - Nicky Hayden (EUA) - 1min59s833 8.º - Colin Edwards (EUA) - 1min59s867 9.º - Alexandre Barros (BRA) - 1min59s991 10.º - John Hopkins (EUA) - 2min00s043