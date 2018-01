Rossi faz o melhor tempo nos treinos livres da MotoGP O piloto italiano Valentino Rossi, da equipe Camel Yamaha, fez o melhor tempo dos treinos livres desta sexta-feira para o GP da República Checa da temporada 2006 da MotoGP. A prova vai ser disputada no Circuito de Brno. O heptacampeão mundial de motovelocidade conseguiu a melhor volta com o tempo de 1min57s871. O segundo tempo do dia ficou com o francês Randy de Puniet (Kawasaki Racing), com 1min58s028, seguido pelo italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro), com a marca de 1min58s470. "Estou feliz porque, até agora, este ano foi difícil, especialmente durante os treinos livres e nas largadas, nós temos sofrido bastante saindo da terceira ou quarta fila", comentou Rossi. "Temos algumas configurações diferentes para a suspensão, o que ajuda os pneus a trabalharem direito, e eu estou feliz porque já está bastante bom", completou. Campeão na última temporada, Valentino Rossi ocupa a quarta colocação na classificação geral da MotoGP, com 143 pontos. A liderança está com o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), que soma 194 pontos. O treino classificatório para o gri de largada do GP da República Checa, 12ª etapa da etapa da temporada 2006, irá ocorrer neste sábado, às 9 horas (de Brasília). A corrida acontece no domingo, no mesmo horário.