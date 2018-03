Rossi fica com a pole na MotoGP O piloto italiano Valentino Rossi conseguiu a pole position na quarta etapa da temporada de MotoGP, o GP da França, em Le Mans. Atual campeão e líder do campeonato, ele fez o tempo de 1m33s226 no treino de classificação deste sábado. Já o brasileiro Alexandre Barros foi mal e ficou apenas com o 11º lugar no grid. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m33s226 2º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1m33s449 3º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m33s465 4º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m33s467 5º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m33s514 6º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m33s536 7º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1m33s594 8º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m33s699 9º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 1m33s727 10º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1m33s773 11º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m33s876