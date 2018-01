Rossi fica com a pole no RioGP de moto Líder do Mundial de MotoGP e grande favorito ao título da temporada, o italiano Valentino Rossi ficou com a pole position do RioGP, 12ª etapa do campeonato, que acontece neste sábado, em Jacarepaguá. O brasileiro Alexandre Barros não conseguiu melhorar o tempo de sexta-feira e larga em 11º lugar. No treino que definiu o grid, nesta sexta-feira, Rossi conseguiu sua volta mais rápida em 1m49s038. O segundo colocado foi outro italiano, Loris Capirossi, com 1m49s340. O espanhol Sete Gibernau larga em terceiro e Max Biaggi, também da Itália, é o quarto.