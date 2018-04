Rossi fica em 2º e aumenta vantagem O piloto italiano Valentino Rossi aumentou sua vantagem na classificação da categoria MotoGP, nesta madrugada de domingo, em Motegi, ao terminar na segunda posição o GP do Japão, atrás do japonês Makoto Tamada. Shinya Nakano, também do Japão, completou o pódio. O brasileiro Alexandre Barros terminou na quarta posição, seguido pelo italiano Marco Melandri e pelo espanhol Sete Gibernau. Rossi lidera o campeonato com 229 pontos, 39 a mais que Gibernau. O italiano Max Biaggi, que não completou a prova, soma 158, enquanto Barros tem 115. O espanhol Daniel Pedrosa ficou mais perto do título nas 250 cc, ao vencer a prova japonesa. Nas 125 cc, o primeiro lugar foi do italiano Andrea Dovizioso.