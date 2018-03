Rossi ganha mais uma etapa na MotoGP Valentino Rossi ganhou mais uma prova na MotoGP, neste domingo, no circuito de Le Mans, na França. Com a terceira vitória em quatro etapas disputadas na temporada, o piloto italiano disparou na liderança do campeonato. Já o brasileiro Alexandre Barros abandonou a prova. Em busca de seu 5º título na principal categoria da motovelocidade, Rossi tem agora 95 pontos, contra 58 do segundo colocado, o também italiano Marco Melandri. Alexandre Barros, que chegou a vencer uma etapa, em Portugal, caiu para o quinto lugar no campeonato. Na corrida deste domingo, o brasileiro abandonou na 12ª das 28 voltas. E Rossi travou um grande duelo com o espanhol Sete Gibernau pela liderança, repetindo o que aconteceu durante toda a temporada passada. Mas o italiano acabou levando a melhor novamente e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. A próxima etapa do campeonato da MotoGP acontece no dia 5 de junho, o GP da Itália, em Mugello. Confira a classificação da prova: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 44m12s223 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 44m12s605 3º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 44m17s934 4º Marco Melandri (ITA/Honda) - 44m19s499 5º Max Biaggi (ITA/Honda) - 44m19s926 6º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 44m33s993 7º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 44m36s887 8º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 44m48s163 9º Toni Elias (ESP/Yamaha) - 44m50s285 10º Troy Bayliss (AUS/Honda) - 45m04s830 11º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - 45m05s525 12º Ruben Xaus (ESP/Yamaha) - 45m12s565 13º Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 45m12s737 14º Jurgen van den Goorbergh (HOL/Honda) - 45m30s216 15º Roberto Rolfo (ITA/Ducati) - 45m44s456 16º John Hopkins (EUA/Suzuki) - a 1 volta 17º Franco Battaini (ITA/Blata) - a 1 volta