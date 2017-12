Rossi ganha mais uma nas 500cc O italiano Valentino Rossi continua dando show no Mundial de Motovelocidade das 500cc. Neste domingo, em Barcelona, ele ganhou o GP da Catalunha e conquistou a sua 4ª vitória nas seis etapas disputadas até agora. Os pilotos da Itália dominaram o pódio desta prova no circuito de Montmeló: Max Biaggi foi o segundo colocado e Loris Capirossi ficou em terceiro. O brasileiro Alexandre Barros abandonou a corrida. Com mais esta vitória, Rossi chega aos 116 pontos e lidera tranqüilamente o Mundial desta temporada, com 26 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ele já venceu as etapas do Japão, África do Sul, Espanha e agora da Catalunha, além de ter sido vice na França - só não pontuou em casa, no GP da Itália. Os italianos também dominam a classificação geral do campeonato. Além do líder, o segundo e o terceiro lugares são de Biaggi e de Capirossi, respectivamente. Nas 250cc, o vencedor do GP da Catalunha foi o japonês Daijiro Katoh. Na prova das 125cc, quem ficou em primeiro lugar foi o italiano Lucio Cecchinello. Confira a classificação final das 500cc: 1º Valentino Rossi (Itália) - Honda 2º Max Biaggi (Itália) - Yamaha 3º Loris Capirossi (Itália) - Honda 4º Shinya Nakano (Japão) - Yamaha 5º Sete Gibernau (Espanha) - Suzuki 6º Norick Abe (Japão) - Yamaha 7º Tohru Ukawa (Japão) - Honda 8º Carlos Checa (Espanha) - Yamaha 9º Jurgen vd Goorbergh (Holanda) - Proton KR 10º Noriyuki Haga (Japão) - Yamaha 11º Alex Criville (Espanha) - Honda 12º Olivier Jacque (França) - Yamaha 13º Chris Walker (Grã-Bretanha) - Honda 14º Jose Luis Cardoso (Espanha) - Yamaha 15º Haruchika Aoki (Japão) - Honda 16º Jason Vincent (Grã-Bretanha) - Pulse 17º Johan Stigefelt (Suécia) - Sabre V4 18º Mark Willis (Austrália) - Pulse