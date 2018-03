Rossi ganha mais uma nas motos Assim como Michael Schumacher faz na Fórmula 1, Valentino Rossi domina tranqüilo o Mundial de Motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc). Neste domingo, o piloto italiano ganhou o GP da Grã-Bretanha, no circuito de Donington Park, e conseguiu a sua 7ª vitória nas oito etapas disputadas na temporada. O brasileiro Alexandre Barros ficou em terceiro lugar na prova, atrás de outro italiano, Max Biaggi. Nem um grave acidente durante os treinos de sexta-feira foi capaz de parar Valentino Rossi. O atual campeão mundial chegou a ficar desacordado na pista depois da batida, mas só teve uma fratura no dedo da mão direita e, liberado pelos médicos, pôde participar do GP da Grã-Bretanha. Assim, conseguiu a pole position e ganhou a prova deste domingo. Com mais essa vitória, Rossi lidera com folga o campeonato. Tem 195 pontos, contra 108 do japonês Tohru Ukawa. O brasileiro Alexandre Barros aparece em quarto lugar na classificação geral, com 87, dois a menos que o italiano Max Biaggi. Nas 250cc, o vencedor do GP da Grã-Bretanha foi o italiano Marco Melandri. Já nas 125cc, vitória do francês Arnaud Vincent. Confira a classificação do GP da Grã-Bretanha, categoria MotoGP: 1º Valentino Rossia (Itália) - 46m32s888 2º Max Biaggi (Itália) - 46m35s259 3º Alexandre Barros (Brasil) - 46m38s421 4º Norick Abe (Japão) - 46m54s924 5º Olivier Jacque (França) - 47m00s975 6º Sete Gibernau (Espanha) - 47m01s288 7º Daijiro Kato (Japão) - 47m01s835 8º John Hopkins (EUA) - 47m04s385 9º Nobuatsu Aoki (Japão) - 47m04s835 10º Shinya Nakano (Japão) - 47m14s342