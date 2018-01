Rossi garante estar motivado para ser campeão na MotoGP Vencedor de quatro das últimas cinco edições do GP da Espanha da MotoGP, Valentino Rossi, da Yamaha, pareceu estar mais motivado do que nunca na entrevista coletiva dos pilotos nesta quinta-feira, véspera do primeiro treino livre para a prova no circuito de Jerez de la Frontera. "Estou, ou melhor espero estar (motivado)", disse o pentacampeão da categoria, também comentou sobre os problemas de sua moto nos treinos da pré-temporada. "Tivemos apenas dez dias para resolver o de vibração da parte dianteira, o que é normal em Barcelona (Espanha), mas desta vez aconteceu em Jerez também. Os engenheiros japoneses tentaram resolvê-lo e temos pneus novos exatamente por causa disso". Rossi venceu a corrida em Jerez nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2005. Quem quebrou a série do italiano, em 2004, foi Sete Gibernau, que agora estréia pela Ducati e espera "formar um time de verdade". "Uma coisa que aprendi ao longo dos anos foi que uma equipe vence não apenas pelo piloto. Necessito ser encorajado por pessoas que estejam concentradas em lutar pelo campeonato", comentou o vice-campeão da MotoGP em 2003 e 2004. O primeiro treino livre da MotoGP está marcado para às 6 horas (pelo horário de Brasília) desta sexta-feira. A definição do grid será no sábado, às 9 horas. A largada para o GP da Espanha, abertura do Mundial da MotoGP, tem largada prevista para às 9 horas do domingo e terá transmissão ao vivo pelo Sportv.