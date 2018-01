Rossi homenageia Brasil e pinta os cabelos Em clima de euforia, o líder mundial da MotoGP, o piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, apareceu nesta quarta-feira no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, com os cabelos pintados de verde-e-amarelo. Ele explicou que o Rio de Janeiro já foi palco de duas importantes corridas em sua vida (campeão mundial da categoria 125cc e a outra no ano passado, quando conquistou o título mundial da categoria principal). ?A minha primeira corrida aqui não foi boa, pois acabei parando. Mas depois só tive sorte e já consegui contabilizar quatro vitórias no Brasil?, disse. Já o piloto brasileiro Alexandre Barros, da Yamaha, tenta superar as dores de uma tendinite no ombro direito, além do incômodo no joelho esquerdo. ?As dores são praticamente insuportáveis, mas estou fazendo o possível. Tenho me esforçado o ano inteiro e todos os obstáculos que surgiram serviram para me tornar mais forte para problemas que venham acontecer no futuro?, afirmou o piloto que ao término da temporada será submetido a uma cirurgia no ombro e ficará três meses em recuperação.