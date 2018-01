Rossi larga na frente na etapa checa da MotoGP O italiano Valentino Rossi (Camel-Yamaha), atual campeão mundial, conseguiu neste sábado, em Brno, a pole position para o GP da República Checa de MotoGP. A segunda posição ficou com o italiano Loris Capirossi (Marlboro-Ducati), seguido do americano Kenny Roberts (Team Roberts-KR) e do líder do Mundial de MotoGP, o também americano Nicky Hayden (Repsol-Honda). A prova tem largada prevista para às 9 horas (de Brasília) deste domingo. O Sportv mostra o VT do GP da República Checa a partir das 11h55 também do domingo. Confira o grid: 1.º Valentino Rossi (ITA/Camel-Yamaha), 1min56s191 2.º Loris Capirossi (ITA/Marlboro-Ducati), 1min56s441 3.º Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts-KR211V), 1min56s603 4.º Nicky Hayden (EUA/Repsol-Honda), 1min56s694 5.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki), 1min56s770 6.º Toni Elias (ESP/ Fortuna-Honda), 1min56s875 7.º John Hopkins (EUA/Rizla-Suzuki), 1min56s913 8.º Colin Edwards (EUA/Camel-Yamaha), 1min56s967 9.º Daniel Pedrosa (ESP/Repsol-Honda), 1min57s139 10.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki), 1min57s187 11.º Marco Melandri (ITA/Fortuna-Honda), 1min57s221 12.º Casey Stoner (AUS/LCR-Honda), 1min57s679 13.º Chris Vermeulen (AUS/Rizla-Suzuki), 1min57s894 14.º Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antin-Ducati), 1min57s906 15.º Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta-Honda),1min58s239 16.º James Ellison (ING/Tech 3-Yamaha), 1min59s011 17.º Carlos Checa (ESP/ Tech 3-Yamaha), 1min59s289 18.º José Luis Cardoso (ESP/Pramac d´Antin-Ducati), 2min00s971 19.º Ivan Silva (ESP/Pramac d´Antin-Ducati), 2min01s443 Notícia atualiazada às 14h45