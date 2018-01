Rossi larga na frente na MotoGP Com quebra do recorde da pista de Donington Park, o italiano Valentino Rossi garantiu a pole position no GP da Inglaterra de MotoGP. Já o brasileiro Alexandre Barros larga em 4º lugar na prova deste domingo, a 9ª das 17 etapas da temporada. Líder disparado do campeonato, Rossi marcou 1m27s897 na sua melhor volta do treino deste sábado, quebrando o recorde do circuito inglês, que era dele mesmo (1m28s720). Assim, o piloto da Yamaha conseguiu sua 5ª pole na temporada e a 30ª da carreira na MotoGP. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m27s897 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m28s182 3º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m28s295 4º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m28s394 5º Nicky Hayden (USA/Honda) - 1m28s415 6º Colin Edwards (USA/Yamaha) - 1m28s656 7º Troy Bayliss (AUS/Honda) - 1m28s720 8º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m28s726 9º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1m28s976 10º John Hopkins (USA/Suzuki) - 1m29s231