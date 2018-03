Rossi larga na pole; Alex Barros em 8º O italiano Valentino Rossi, com a nova Yamaha M1, larga na pole position do GP da África do Sul, neste domingo, no circuito de Phakisa Freeway, em Welkon, África do Sul. A prova abre a temporada de 2004 da motovelocidade. O brasileiro Alexandre Barros larga em 8º. A SporTV mostra ao vivo todas as categorias - 125 cc, 250 cc e MotoGP - a partir das 6 horas. Com 11 motos no mesmo segundo e um bom equilíbrio entre as Honda e Yamaha, a última tomada oficial mostrou que a disputa, este ano, será maior do que nas últimas três temporadas, quando Rossi venceu os três campeonatos e somou 33 vitórias. Rossi melhorou sua marca no treino deste sábado. Na sexta, ele havia feito 1m33s353 e agora baixou para 1m32s647 (média horária de 164.832 km/h). Alexandre Barros, que não conseguiu o acerto ideal na sexta, quando ficou apenas com o 12º tempo, também melhorou: passou de 1m34s619 a 1m33s359. O piloto brasileiro, portanto, começará sua 15ª temporada largando na terceira fila. A partir deste ano, segundo o regulamento da MotoGP, cada fila terá três e não mais quatro pilotos. O norte-americano Nicky Hayden, companheiro de equipe de Alexandre Barros na Repsol/Honda, largará com o 4º melhor tempo, na segunda fila. O Mundial de MotoGP de 2004 terá 16 etapas. A segunda da temporada será no dia 2 de maio, em Jerez de La Frontera, uma das três corridas previstas para a Espanha. O GP do Brasil foi antecipado e será disputado em Jacarepaguá no dia 4 de julho. O encerramento será em 31 de outubro, em Valência. Veja como ficou o grid: 1º Valentino Rossi (Yamaha) - 1m32s647 2º Sete Gibernau (Honda) - a 0s035 3º Max Biaggi (Honda) - a 0s272 4º Nicky Hayden (Honda) - a 0s451 5º Colin Edwards (Honda) - a 0s464 6º Shinya Nakano (Kawasaki) - 0s629 7º Marco Melandri (Yamaha) - 0s649 8º Alexandre Barros (Honda) - a 0s712 9º Loris Capirossi (Ducati) - a 0s875 10º Kenny Roberts (Suzuki) - a 0s896