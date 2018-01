Rossi lidera sessão de treinos livres O atual campeão e líder do campeonato Mundial de Motovelocidade, com 237 pontos, Valentino Rossi, da Repsol Honda, foi o mais rápido no primeiro treino livre realizado na manhã desta quinta-feira, para a 12ª etapa da disputa, no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, previsto para sábado. O piloto assegurou a melhor marca nos segundos finais da sessão ao registrar o tempo de 1min51s043, deixando na segunda posição o vice-líder da competição (191) Sete Gibernau, da Telefonica Movistar Honda, 1min51s626 e, em terceiro, o também italiano Max Biaggi, da Camel Pramac Pons, 1min52s166. O brasileiro Alexandre Barros, da Gauloises Yamaha, não conseguiu um bom desempenho e terminou apenas na décima colocação, com 1min53s057. Antes do treino da categoria MotoGP, os pilotos das 125cc foram os primeiros a entrar na pista. O melhor tempo foi do espanhol Emilio Zamora, da Caja Madrid Derbi Racing, 2min05s552, seguido pelo australiano Casey Stoner, da Safilo Oxydo-LCR, 2min06s024, e pelo italiano Stefano Perugini, da Abruzzo Racing, 2min07s024. O líder na tabela de classificação com 175 pontos, o espanhol Daniel Pedrosa, da Telefonica Movistar, terminou na sexta colocação, 2min08s766. Dentro de instantes terá início o treino livre para a categoria 250cc. A partir das 13h15 acontecem as primeiras tomadas de tempo classificatórias das 125cc. A seguir, às 14h, estão previstas as da MotoGP, e, às 15h15, será a vez das 250cc.