Rossi mantém rotina e faz a pole na MotoGP A exemplo da Fórmula 1, a temporada 2004 de MotoGP também é dominada por um só piloto, o atual campeão. O italiano Valentino Rossi fez neste sábado o melhor tempo nos treinos classificatórios para o grid de largada do Grande Prêmio da Espanha e vai largar na frente pela segunda vez consecutiva no ano. Ele estabeleceu a marca de 1:40.818 e superou seu próprio recorde no circuito de Jerez de la Frontera. Os espanhóis Sete Gibernau, da Honda, e Carlos Checa, da Yamaha, saem em segundo e terceiro, respectivamente. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, larga em 9º. Confira o grid de largada para o GP da Espanha: 1) Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1:40.818 2) Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1:41.198 3) Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1:41.427 4) Max Biaggi (ITA/Honda) - 1:41.546 5) Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1:41.631 6) Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1:41.645 7) Nicky Hayden (USA/Honda) - 1:41.911 8) Colin Edwards (USA/Honda) - 1:42.000 9) Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1:42.141 10) Kenny Roberts (USA/Suzuki) - 1:42.312 11) Marco Melandri (ITA/Yamaha) - 1:42.479 12) Rubén Xaus (ESP/Ducati) - 1:42.945 13) John Hopkins (USA/Suzuki) - 1:42.954 14) Alex Hofmann (ALE/Kawasaki) - 1:43.004 15) Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1:43.008