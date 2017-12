Rossi não sabe se disputará a etapa da Holanda de MotoGP A surpresa do treino classificatório desta sexta-feira ficou por conta do heptacampeão mundial de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha, que terminou na última posição - ele sofreu um acidente na última quinta-feira e se contundiu no punho direito. "Foi muito difícil pilotar. Minha mão está inchada e quase não tenho forças. Essas dores não estão me deixando trabalhar", contou o piloto, que ainda não sabe se participará da corrida. "Tudo dependerá de como estarei no sábado". Enquanto Rossi se lamentava, o piloto norte-americano John Hopkins, da equipe Rizla Suzuki, realizava o seu sonho na categoria - ele garantiu a pole para o Grande Prêmio da Holanda de MotoGP, a primeira de sua carreira. "Faz muito tempo que eu esperava por isso. Era sempre segundo, terceiro, mas nunca conseguia chegar na frente. Entretanto, agora tenho uma grande responsabilidade sobre os ombros", contou. Já o espanhol Dani Pedrosa, da Repsol Honda, vai largar em quinto lugar. Entretanto, o piloto está feliz com a posição. "Consegui me adaptar na pista, apesar de encontrar um pouco de tráfego durante as minhas voltas. Mas, tenho certeza que se eu conseguir uma boa largada, vou brigar pela vitória", explicou. O Grande Prêmio da Holanda de MotoGP acontecerá neste sábado.