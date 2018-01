Rossi obtém 3ª pole; Barros é o 2º O piloto italiano Valentino Rossi larga, neste domingo, na pole position do GP da Espanha de MotoGP. O atual campeão mundial fez a volta mais rápida no circuito de Jerez de la Frontera, com o tempo de 1min42s193, com a média de 155,811 km/h. Esta será a terceira etapa e Rossi largará pela terceira vez em primeiro lugar. O brasileiro Alexandre Barros obteve o segundo tempo, seguido pelo companheiro de equipe, o italiano Loris Capirossi. Confira os dez primeiros colocados no grid de largada da categoria MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) - 1min42s193 2) Alex Barros (BRA/Honda) - 1min42s504 3) Loris Capirossi (ITA/Honda) - 1min42s558 4) Daijiro Katoh (JAP/Honda) - 1min42s691 5) Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1min42s889 6) Tohru Ukawa (JAP/Honda) - 1min42s921 7) Max Biaggi (ITA/Yamaha) - 1min42s955 8) Olivier Jacque (FRA/Yamaha) - 1min43s047 9) Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 1min43s077 10) Norick Abe (JAP/Yamaha) - 1min43s385