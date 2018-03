Rossi pilota F-1 em Fiorano e faz bonito Além da natural expectativa dos italianos pela conquista de mais uma vitória no campeonato da Fórmula 1, domingo em Ímola, a quarta seguida, uma notícia esquentou nesta quarta-feira os meios de comunicação do país: o já mítico Valentino Rossi, tricampeão mundial na MotoGP, experimentou as emoções de pilotar um carro de Fórmula 1. Foi nesta quarta-feira em Fiorano, pista da Ferrari, enquanto Michael Schumacher e Luca Badoer faziam o último teste antes do envio do modelo F2004 para o circuito Enzo e Dino Ferrari. A Ferrari sequer divulgou quantas vezes o italiano percorreu a pista. O site da Gazzetta dello Sport, diário esportivo, colocou no ar que foram 20 voltas e na melhor Rossi fez 59s, enquanto Badoer registrou 58s433. Se os números forem mesmo verdadeiros, sua estréia pode ser classificada como ótima. Rossi venceu domingo o GP da África do Sul de MotoGP, na sua primeira corrida pela Yamaha, uma proeza.