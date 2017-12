Rossi prorroga contrato com a Yamaha O italiano Valentino Rossi, seis vezes campeão do mundo de MotoGP, prorrogou por mais um ano, até 2006, seu contrato com a Yamaha. O italiano, que ganhou o Mundial 2004 com a Yamaha e compete pela segunda temporada com a equipe japonesa, se mostrou feliz com a extensão do contrato. "Estou muito feliz. O ano passado foi mágico, ganhei minha primeira corrida com a Yamaha e depois do campeonato. Tenho uma relação fantástica com a equipe, que tem trabalhado duro para fazer uma máquina competitiva?, disse Rossi, que lidera o Mundial 2005 com 120 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o seu compatriota Marco Melandri, depois de vencer oito dos 10 GPs disputadosd até aqui.