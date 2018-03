Rossi quebra jejum e vence etapa chinesa da MotoGP

Pondo fim a jejum de sete corridas, o pentacampeão Valentino Rossi, da Yamaha,venceu neste domingo, em Xangai, o GP da China da MotoGP, quinta etapa da temporada. Quem também teve o que comemorar foi Daniel Pedrosa, da Honda, que terminou em segundo e assumiu a liderança do campeonato, com 81 pontos. Ex-líder do campeonato, Jorge Lorenzo teve o que comemorar no dia em que completou 21 anos. Seriamente ameaçado de não corre por conta de uma fratura no tornozelo, o espanhol da Yamaha completou a prova em quarto e agora é o vice-líder no Mundial de Pilotos, com 74 pontos, dois a mais que Rossi. Atual campeão da categoria, o australiano Casey Stoner, da Ducati, completou o pódio, em terceiro, e ocupa a quarta posição no campeonato, com 56 pontos. O pole Colin Edwards, da Yamaha, terminou apenas na sétima posição. A MotoGP volta a competir no dia 18 de maio, em Le Mans, sede do GP da França. Classificação do GP da China: 1.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) - 44min08s061 2.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V) a 3s890 3.º - Casey Stoner (AUS/Ducati) a 15s928 4.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1) a 22s494 5.º - Marco Melandri (ITA/Ducati) a 26s957 6.º - Nicky Hayden (EUA/Honda RC 212 V) a 28s369 7.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) a 29s780 8.º - Toni Elías (ESP/Ducati) a 30s225 9.º - Loris Capirossi (ITA/Suzuki GSV RR) a 31s440 10.º - Shinya Nakano (JAP/Honda RC 212 V) a 35s969 11.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda RC 212 V) a 36s246 12.º - James Toseland (GBR/Yamaha YZR M 1) a 43s191 13.º - Randy de Puniet (FRA/Honda RC 212 V) a 43s442 14.º - John Hopkins (EUA/Kawasaki ZX RR) a 45s855 15.º - Sylvain Guintoli (FRA/Ducati) a 46s330