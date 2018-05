Rossi recusa convite para disputar 24 Horas de Le Mans

O italiano Valentino Rossi, dono de nove títulos mundiais na motovelocidade, terá de adiar o sonho de disputar as 24 Horas de Le Mans. Nesta segunda-feira, ele revelou que recebeu um convite do francês Jean Alesi para competir na prova, mas teve de negar por incompatibilidade com o calendário da MotoGP.

"Fiquei muito feliz com o convite de Jean, mas junho é o mês mais movimentado de nosso campeonato, com três corridas no calendário, então fica impossível pensar nas 24 Horas", disse Rossi em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Caso aceitasse o convite, o italiano faria parte da equipe de Alesi, guiando uma Ferrari 430 na classe GT2. O desafio não seria uma completa novidade para Rossi, já que ele tem participado eventualmente de eventos de automobilismo, como ralis e provas de longa duração.

No mês passado, o italiano guiou uma Ferrari nas Seis Horas de Vallelunga, e terminou em terceiro lugar em sua categoria. Para 2010, no entanto, Rossi já afirmou que pretende dedicar-se totalmente à conquista de seu décimo título. Por isso, ele já desistiu de participar da etapa mexicana do Mundial de Rali.