Rossi recusa convite para testar na Ferrari Agradeço, mas não quero. Pelo menos por enquanto. Esta foi a resposta do piloto italiano Valentino Rossi, tricampeão de MotoGP, ao convite de Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, para que ele fizesse um teste com um carro da equipe. Rossi, por ora, só quer saber se correr com máquinas de duas rodas. "A oferta é ótima, mas se um dia tiver de pilotar um Fórmula 1, não será em menos de dois ou três anos. Não sei quando poderei fazer este ano??, disse o piloto, ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Aos 24 anos, Rossi acha que ainda tem muito o que fazer no motociclismo. E, se um dia resolver mesmo andar com um F1, não significará que vai trocar necessariamente as motos pelos carros. "Terei de ver o quão bom eu poderei ser a bordo de um carro de Fórmula 1?, afirmou. Montezemolo ficou frustrado com a recusa do piloto italiano. Mas procurou manter o humor. "Esperávamos que Valentino pudesse comprar uma Ferrari, não necessariamente um F1??, brincou. Sobre o teste, foi seco. "Já disse tudo que precisava ser dito.??