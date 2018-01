Rossi sai da pista na primeira volta; Rubinho lidera Com o fim da chuva em Valência, Valentino Rossi foi liberado pela Ferrari para fazer seu primeiro teste público na Fórmula 1. Mas o treino desta terça-feira não durou muito para o piloto italiano, que é dono de 7 títulos mundiais de motovelocidade. Ele saiu da pista do circuito Ricardo Tormo e não completou nem a primeira volta. Por causa do mau tempo, a Ferrari adiou o teste de Rossi, evitando sua entrada na pista na manhã desta terça-feira. Mas, como a chuva parou à tarde, a equipe italiana liberou o piloto para treinar no final da sessão. Mas Rossi decepcionou quem esperava esse seu primeiro teste - antes, ele tinha feito apenas treinos fechados nos circuitos particulares da Ferrari, em Mugello e Fiorano (ambos na Itália). O italiano de 26 anos só percorreu 2.800 metros do circuito, saindo da pista na 10ª curva, e voltou andando para os boxes. Depois de ganhar todos os títulos possíveis na motovelocidade, Rossi estuda mudar para a Fórmula 1 - continua os testes nesta quarta e quinta-feira. Ele, inclusive, poderia pilotar a Ferrari já na temporada de 2007, substituindo o alemão Michael Schumacher, que pensa em se aposentar ao final do campeonato deste ano. Outros pilotos - A experiência de Rossi na Fórmula 1 faz parte da semana de testes em Valência, que conta com a participação de várias equipes. Nesta terça-feira, a chuva atrapalhou a sessão da manhã, mas os carros foram a pista à tarde. E o mais rápido do dia foi o brasileiro Rubens Barrichello, agora na Honda. Além de Honda e Ferrari, McLaren, Williams e Red Bull participaram do treino desta terça-feira. Enquanto isso, a Renault, atual campeã da Fórmula 1, lançava seu novo carro em Mônaco. A Renault começa a testar em Valência nesta quarta-feira, com o espanhol Fernando Alonso, o atual campeão da Fórmula 1. A BMW Sauber e a Toyota também se juntam ao grupo no segundo dia de trabalho no circuito espanhol. Confira os melhores tempos do dia: 1º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m19s359 (59 voltas) 2º Anthony Davidson (ING/Honda) - 1m19s996 (63 voltas) 3º Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1m20s358 (87 voltas) 4º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m21s194 (24 voltas) 5º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m22s388 (77 voltas) 6º Christian Klien (AUT/Red Bull) - 1m22s599 (42 voltas) 7º Gary Paffet (ING/McLaren) - 1m23s836 (42 voltas) 8º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m23s936 (75 voltas)