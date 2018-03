Rossi se recupera e fica com a pole Um dia depois de levar um grande susto, ao sofrer grave acidente no treino para o GP da Grã-Bretanha de Motovelocidade, o italiano Valentino Rossi consegui a pole position na prova que acontece neste domingo, em Donington Park, na Inglaterra. O brasileiro Alexandre Barros, que tinha sido o mais rápido na sessão de sexta-feira, ficou na 4ª posição do grid de largada da MotoGP (a antiga 500cc). Valentino Rossi chegou a sofrer uma concussão e ficou desacordado após o violento acidente que sofreu no treino de sexta-feira. Depois de passar por uma série de exames médicos e ter constatada apenas uma fratura no dedo da mão direita, ele foi liberado para voltar à pista. Assim, confirmou seu domínio na categoria. Atual campeão, o piloto italiano lidera o campeonato deste ano, com vitórias em seis das sete etapas disputadas. Já o japonês Tohru Ukawa, outro que sofreu grave acidente na sexta-feira - sofreu fratura de tíbia e perônio -, não foi liberado pelos médicos e está fora do GP da Grã-Bretanha e também não deve disputar a próxima etapa do campeonato, na Alemanha. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Valentino Rossi (Itália) - 1m31s563 2º Carlos Checa (Espanha) - 1m31s651 3º Tetsuya Harada (Japão) - 1m31s803 4º Alexandre Barros (Brasil) - 1m31s828 5º Max Biaggi (Itália) - 1m31s906 6º John Hopkins (EUA) - 1m31s977